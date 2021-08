„Ein Klavier, ein Klavier! Mutter, wir danken Dir!“ Wer kennt ihn nicht, den legendären Loriot-Sketch über die Schenkung eines Klaviers von der Mutter aus Massachusetts. Verschenken will auch Klaus Volles sein Klavier. Er hat es vor seine Haustür gestellt. Aber niemand will es haben.

Es ist ein ansehnliches Stück, das Klavier aus der Produktion der renommierten Firma Seiler, das Volles vor seinem Haus am Ortseingang von Hausweiler platziert hat. Ganz in Schwarz. Die ursprüngliche hölzerne Frontpartie hat irgendein Vorbesitzer einmal durch Plexiglas ersetzt. Das ermöglicht den Blick ins Innere auf die befilzten Hämmer, die Dämpfung und die Seiten.

Seit Monaten steht das schmucke Stück nun schon am Straßenrand. Bekommen hat er es einst von einem befreundeten Schreiner. Es war von Anfang an klar, dass das Instrument ein Restaurationsfall ist. „Es lässt sich nicht mehr stimmen, da müsste man viel Geld investieren. Aber als Dekorationsstück könnte es noch dienen“, sagt Volles. Als solches stand es etwa 15 Jahre in seinem Haus. Aber er hat den Platz gebraucht. „Da musste es halt raus.“

Als Musikinstrument konnte Volles es nicht nutzen. „Ich spiele kein Klavier.“ Stattdessen ist er dem Blech verfallen, spielt Posaune in der Königsland-Swingband Wolfstein und in der FH-Bigband Kaiserslautern, außerdem im Blechbläserquintett „Querblechein“ von Alfons Ludes. Gesanglich war er aktiv in dem vom Merzweilerer Heiner Klein geleiteten Vokalensemble „A Capeller“.

Es seien mehrere Interessenten da gewesen, aber keiner habe sich hinreißen lassen, das Klavier mitzunehmen. Die Klaviatur hat er nach einiger Zeit entfernt und an deren Stelle Geranien platziert. Das war in den warmen Monaten. Seit den Wintermonaten hat er die Geranien durch Grünzeug ersetzt und zusätzlich eine Lichterkette drumherum drapiert. So ist es auch in der Nacht erkennbar.

Vielleicht kommt doch noch jemand vorbei, der das Instrument haben möchte. Denn je länger es draußen steht und der Witterung ausgesetzt ist, desto unansehnlicher wird es schließlich.