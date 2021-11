Das Familienbuch „Die Einwohner des mittleren Ostertals vor 1910“ liegt jetzt vor, teilt der Herausgeber, der Heimat- und Kulturverein Ostertal, mit. Es umfasst Familien und Einzelpersonen der Gemeinden Bubach, Hoof, Marth, Niederkirchen, Osterbrücken, Saal und Selchenbach. Diese Gemeinden bildeten von 1818 bis 1947 die pfälzische Bürgermeisterei Niederkirchen im Ostertal. Außer Selchenbach, das bei der Pfalz verblieb, gehören die Orte heute der saarländischen Kreisstadt St. Wendel an.

Die Dokumentation der Namen und Familien reicht vom 15. Jahrhundert bis 1910, 3.445 Familien oder Einzelpersonen sind numerisch erfasst. Im Vorspann ist die Geschichte des mittleren Ostertals und der Gemeinden kurz dargestellt, ebenso die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Eine alphabetische Liste der in den Orten gebräuchlichen Hausnamen erleichtert die Zuordnung von Personen.

Autoren des Buches sind Harry Weber, Marliese Blind sowie die bereits verstorbenen Harri Drumm, Thea Drumm und Alwin Müller. Das Werk hat insgesamt 1.373 Seiten und ist in drei Teilbände unterteilt. Der Gesamtpreis beträgt 40 Euro zuzüglich Verpackungs- und Portokosten. Bestellungen sind zu richten an Ewald Wailersbacher in 66606 St. Wendel-Niederkirchen, Nachtigallenweg 10, Telefon 06856 660, E-Mail: familie.wailersbacher@t-online.de.