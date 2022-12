Ein Konzert mit der Mezzosopranistin Esther Valentin und der Pianistin Anastasia Grishutina, die derzeit als „SWR2 New Talent“ von dem Sender gefördert werden, gibt es am kommenden Sonntag in Kusel.

In der Fritz-Wunderlich-Halle wird das Lied-Duo am 11. Dezember ab 17 Uhr unter dem Titel „höllisch – himmlisch – irdisch“ auftreten. Mit im Gepäck haben die Musikerinnen Lieder von Chausson, Mahler, Swiridow und Strauss, die sich mit dem Thema Jahreszeiten beschäftigen.

„Direkt ins Herz“

Kennengelernt haben sich Esther Valentin, die aus Heidelberg kommt, und Anastasia Grishutina 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, wo beide studieren. Im September 2018 gewann das Duo beim internationalen Schubert-Wettbewerb Dortmund den ersten Preis sowie den Publikumspreis. „Die wunderschöne Verbindung von Wort und Ton in der Liedkunst beeindruckt alle, denn es geht direkt ins Herz“, sagte Anastasia Grishutina dem SWR über ihre Faszination für das Klavierlied.

Eintrittskarten gibt es unter Telefon 06381 424496 und online unter www.ticket-regional.de sowie www.reservix.de.