Eine digitale Draisinentour mit Zeitreise-Elementen wird das Semesterprojekt von Studenten der Hochschule Kaiserslautern im Studiengang Virtual Design. Das hat Alexander Kleinschmidt, Pressesprecher von „Land l(i)eben“, angekündigt. Gemeinsam mit Professor Matthias Pfaff werden die Studenten eine digitale Draisinentour erstellen und dabei in die Zeit der Glantalbahn zurückreisen. Kleinschmidt: „Wir werden dafür jede Menge alter Fotos und Geschichten brauchen.“ Dabei hofft „Land l(i)eben“, das Projekt wird vom Bund finanziert, auf die Mithilfe der Bevölkerung. Ein Aufruf, Dokumente einzusenden, soll demnächst starten. Semesterprojekte der Kaiserslauterer Virtual-Design-Studenten haben in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt. Im Herbst 2022 verwandelten die Studenten beispielsweise das Stadtmuseum in Kaiserslautern durch Virtuelle Realität (VR) in den Pfälzerwald. Mit einer VR-Brille ließ sich damals der Wald im Laufe der Jahrtausende entdecken und so viel Wissenswertes zu dessen Nutzung erfahren.