Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Europäische Bauernmarkt in Konken wirft seine Schatten voraus. Schon in wenigen Tagen sollen die ersten Strohfiguren als Werbung für die Veranstaltung im September platziert werden. Die Vorbereitungen laufen gut – auch die für die 900-Jahr-Feier im Juni.

Nach vier Jahren Pause wegen Corona geht die Großveranstaltung in diesem Jahr in Konken über die Bühne. Der bisher letzte Europäische Bauernmarkt fand im Jahr 2019 in Rammelsbach