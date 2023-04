Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Urgesteine? Vielleicht. Aber steinalt? Niemals! Nicht im Rock’n’Roll! Am Samstag waren die Krautrock-Giganten von Guru Guru in der Manege des Kuseler Kinett zu Gast – zum wiederholten Mal und live immer noch so rüstig wie einst.

Was ist wohl das erste, woran heutige Teenies denken würden, wenn man sie nach einer Band namens Rolling Stones befragen würde? Wahrscheinlich irgendwas wie: „Ist das nicht so ein