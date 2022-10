Die Deutsche Glasfaser wird in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal ausbauen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Borken (Nordrhein-Westfalen) mitteilt, wird zum Start der Vermarktungsphase für Börsborn, Henschtal, Nanzdietschweiler und Steinbach am Glan das dafür zuständige Team vor Ort ansprechbar sein. Am Montag, 7. November, öffnet deshalb ein Deutsche-Glasfaser-Servicepunkt in Schönenberg-Kübelberg, Glanstraße 28. Dort werden Fragen rund um den Glasfaser-Ausbau und Vertragsangelegenheiten beantwortet. Geöffnet ist die Info-Stelle immer montags von 10 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt’s im Netz unter www.deutsche-glasfaser.de.