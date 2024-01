Mehrfach ist GW3609m in den zurückliegenden Monaten im Hunsrück gesichtet worden. Hinter der Buchstaben- und Zahlenkombination verbirgt sich kein Patent, sondern ein Wolfsrüde. Wegen der wiederholten Sichtungen vermuten Fachleute, dass das Tier aus dem belgisch-deutschen Grenzgebiet mittlerweile im westlichen Hunsrück sesshaft ist. Mit der Ausweisung eines weiteren Wolfpräventionsgebiets, das auch in den Kreis Kusel reicht, reagiert die Politik. Sind die Tiere eine Gefahr? Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Tiere und Menschen zu schützen? Was Forstleute, Jäger und Nutztierhalter sagen.Mehr zum Thema lesen Sie hier