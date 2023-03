Noch vor der Flut im Ahrtal machte sich die Gemeinde Grumbach auf, den Hochwasserschutz zu verbessern. Die nur schleppend vorankommenden Bemühungen sorgen für Frust beim Gemeinderat und bei der Bevölkerung. Immerhin: Kleine Fortschritte weiß die Kommune zu verzeichnen.

Die Sorge vor Hochwasser ist auch in Grumbach groß. Nicht davor, dass Flüsse übers Ufer treten könnten, sondern davor, dass sich nach starken Regenfällen das Wasser einen Weg den Berg hinab ins Tal sucht – über Straßen und Treppen. Im August 2020, als sich der Gemeinderat Bilder und Videomaterial zu zurückliegenden Überschwemmungen im Ort betrachtet hatte, war die Rede von „den Niagarafällen von Grumbach“. Damals war klar: Es muss etwas geschehen, solchen Ereignissen vorgebeugt werden, um potenzielle Schäden im Zaum zu halten. Allerdings dauert es, bis greifbare Ergebnisse vorliegen.

Mehrere Ortsbegehungen

Warum aber dauert das so lang? In Grumbach lag das Thema Hochwasserschutz jahrelang brach. In einigen Ortsbegehungen konnten sich Bürger ein Bild davon machen, wo sich Gefahrenherde befinden, zum Beispiel verunreinigte Flutgräben. Doch bereits die Frage der Zuständigkeit sorgte für Verzögerungen. Wer kümmert sich? Die Gemeinde, die VG, Anwohner oder eine andere Behörde? Ortsbürgermeister Markus Christian betont, man benötige Personal, das sich die Hänge anschaut, im Gelände Laub und Dreck aufsammelt und entsorgt, das letztlich die Flutgräben verstopfen könnte. „Die politischen Mühlen mahlen bekanntlich langsam. Es ist beängstigend, wie langsam es vorangeht“, sagt der Ortsbürgermeister unzufrieden.

Nachdem in den vergangenen Jahren Sandfänge und Wasserauffang-Gruben ausgehoben worden waren, ging der Gemeinderat nun einen weiteren Schritt. In seiner jüngsten Sitzung hat das Gremium das Ingenieurbüro igr damit beauftragt, ein Hochwasservorsorgekonzept auszuarbeiten. Das will Grumbach gemeinsam mit den Gemeinden Langweiler, Merzweiler und Unterjeckenbach erstellen.