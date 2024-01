Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gypsy Swing vom Feinsten erlebten die Besucher des Horst-Eckel-Hauses am Sonntagabend in Kusel. Gitarrist Joscho Stephan interpretierte mit seinem Quartett bekannte Klassiker aber auch manche Eigenkomposition – immer mit ganz viel Spielfreude und höchstem rhythmischem Gespür.

Am Samstag noch in Oslo, am Sonntag in Kusel. Die Auftritte des Jazz-Gitarristen Joscho Stephan sind eng getaktet. Wer ihn einmal gehört hat, versteht auch warum. Mit seinem virtuosen Spiel tritt