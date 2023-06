Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wetter hätte kaum besser sein können für die 42. Auflage des Hutmacherfestes, die am Wochenende tausende Besucher in die Kreisstadt gelockt hatte. Musik, essen, trinken, feiern. Damit die dreitägige Veranstaltung gelingt, packten viele Vereine mit an – einer sogar schon von Beginn an.

Am Samstagabend war auf dem Kochschen Markt kaum ein Durchkommen. Dicht an dicht drängten sich die Besucher, genossen die Musik und kühle Getränke. „Endlich ist wieder was