„Es geht darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist“, sagt Sänger Isaak über den Song, mit dem er am 11. Mai Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Malmö vertreten wird. Der 29-Jährige, der eigentlich Straßenmusiker ist und die ganz große Bühnen bisher nicht kannte, gibt sich im RHEINPFALZ-Interview kurz vor dem Endspurt vor dem europäischen Sanges-Wettkampf locker. Selbst die Aussicht auf einen letzten Platz schreckt ihn nicht.

Lesen Sie mehr hier in unserem Gespräch, das Salman Tanzeem exklusiv geführt hat.