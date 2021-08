Keine Neuinfektion mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstag. Die Sieben-Tage-Rate sinkt unter Einberechnung der hier lebenden US-Militärangehörigen auf 45,9. Derzeit sind im Kreis 66 aktive Corona-Fälle registriert: 17 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, 23 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 26 im Oberen Glantal.