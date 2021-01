Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung meldet die Kreisverwaltung Kusel am Freitagnachmittag. Mit dem Verstorbenen aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sind 53 Menschen im Landkreis mit Corona gestorben.

Acht Corona-Neuinfektionen wurden nachgewiesen – sieben aus dem Oberen Glantal, eine aus der VG Kusel-Altenglan. Somit wurden insgesamt 1469 Personen positiv getestet. 1267 Personen gelten als genesen, das sind acht mehr als am Donnerstag. Aktive Infektionsfälle zählt die Kreisverwaltung 149: 56 im Oberen Glantal, 39 in der VG Kusel-Altenglan und 54 in der VG Lauterecken-Wolfstein.

Der Inzidenzwert des Landkreises beträgt 57. Würden in die Berechnung – die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Menschen – die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte einberechnet, läge er bei 53,9.

