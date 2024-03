Einsteigen und entspannt am Urlaubsort ankommen, das versprechen Busreisen. 29 Jahre lang haben Sabine und Bernd Lauer ihre Kunden durch ganz Europa gefahren. Damit ist für sie bald Schluss – doch ein Nachfolger für „Lauer Reisen“ ist gefunden.

Gerade jetzt, da die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, könnten Busreisen mit ihrer Umweltfreundlichkeit punkten, erzählt Bernd Lauer. Schließlich seien in einem Bus bis zu 59 Menschen gemeinsam unterwegs. Viele Unternehmen in seiner Branche investierten verstärkt in moderne Flotten, darunter elektrisch betriebene Busse mit effizienten Technologien, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Noch fährt „Lauer Reisen“ mit herkömmlichen Verbrennermotoren. Bei einer künftigen Neuanschaffung müsse über alternative Motorvarianten nachgedacht werden.

Auch in Sachen Reisekomfort hätten Busreisen einiges zu bieten: von WLan und Steckdosen über bequeme Sitze bis hin zu Unterhaltungssystemen, so auch bei den Bussen von „Lauer Reisen“. Im Vergleich zu anderen Reiseoptionen seien Reisen mit dem Bus außerdem oft kostengünstiger. Trotz eines Anschaffungspreises von 250.000 Euro für einen modernen Reisebus könnten Busreisen vergleichsweise kostengünstig angeboten werden.

Interessante Option für Alleinreisende

Ein weiterer Pluspunkt von Busreisen seien die sozialen Kontakte, führt Lauer aus: Die Reisen seien sowohl für Alleinstehende, Senioren als auch junge Familien eine interessante Option. Vor allem bei älteren Reisenden sei der Bus beliebt. Tür-zu-Tür-Beförderung, sozialer Austausch und spezielle Services für Senioren machten Busreisen für diese Altersgruppe besonders attraktiv. Dagegen schätzten junge Familien oft die Flexibilität eigener Fahrzeuge für eine Urlaubsreise, doch mit familienfreundlichen Angeboten könne es Busunternehmen gelingen, auch diese Zielgruppe zu locken. Und Alleinstehenden ermöglichten es Busreisen, leicht mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen. Denn eine gemeinsame Reise schaffe Gelegenheiten, neue Freundschaften zu knüpfen und interessante Menschen kennenzulernen.

Ebenfalls von vielen Kunden geschätzt, so Sabine Lauer: „Die Organisation einer Reise kann oft stressig sein, besonders für Einzelreisende. Busreisen nehmen diesen Druck ab, da sie von Anfang bis Ende durchgeplant sind.“ Das ermögliche den Kunden, sich auf die Erkundung des Urlaubsziels zu konzentrieren, ohne sich um logistische Details sorgen zu müssen.

Immer wieder neue Routen entdeckt

Längst fährt das Busunternehmen nicht nur Ziele in Deutschland an. Von malerischen Städtchen bis hin zu atemberaubenden Naturlandschaften biete Lauer eine breite Palette von Reisezielen. Oft seien Reiseleiter mit dabei, die die Sehenswürdigkeiten kennen und Hintergrundinformationen und lokale Anekdoten verraten. Das trage dazu bei, dass Busreisen gleichzeitig auch Bildungsreisen seien.

Für die Lauers sei es deswegen immer wichtig gewesen, Routen zu entwickeln, die die Neugier der Reisenden wecken und „Busreisen zu einem echten Abenteuer machen“. Nach fast 30 Jahren sei es jedoch an der Zeit, das eigene Unternehmen in neue Hände zu geben, sagt Bernd Lauer. Das Ehepaar hat jetzt sein Lebenswerk an Josè Diaz übergeben. Vor seiner Zeit bei „Lauer Reisen“ war José Diaz, ein Spanier aus Schönenberg-Kübelberg, in der Gütertransportbranche tätig.

Von heute auf morgen ziehen sich Bernd und Sabine Lauer nicht aus dem Unternehmen zurück: Bis Ende 2024 stehen sie ihrem Nachfolger noch mit ihrem Know-how zur Verfügung. Und auch der Firmenname Lauer bleibt erhalten. Diaz, der neue Eigentümer, verspricht frischen Wind und will dabei „das gewohnte, familiäre Flair“ beibehalten. Für die nächsten Jahre kündigt er einige „Überraschungen und neue Ideen“ an.