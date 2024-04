Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landwirte gehören wohl zu der Spezies, die mit am stärksten vom Wetter abhängig ist. An Petrus’ Wohlwollen liegt es oft, ob eine Ernte gut wird oder gar ausfällt. Noch können Bauern in der Region keine Vorhersage treffen. Aber ihnen fallen die Veränderungen durch den Klimawandel besonders auf.

Im Klimawandel steigt die mittlere Jahrestemperatur deutschlandweit, wie Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes erneut belegen. Und wenn es dann noch früher wärmer ist, beginnt auch die Vegetation zeitiger.