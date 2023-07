Gleich zweimal mussten die Wehrleute der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan am Dienstag zu Brandeinsätzen ausrücken. Gegen 12.20 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Feuers an der Blockhütte in Dennweiler-Frohnbach alarmiert. Wie Benjamin Martin, Pressewart der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, mitteilte, brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache aus und breitete sich zudem auf den umliegenden Wald aus. Die Einsatzkräfte der Wehren Dennweiler-Frohnbach-Oberalben, Kusel und Altenglan konnten das Feuer nach Angaben Martins schnell löschen. An der Blockhütte der Gemeinde sei erheblicher Schaden entstanden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der brennende Strohballen wurde schnell gelöscht. Foto: Feuerwehr

Einige Stunden später, gegen 18.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand nahe des Dellwieser Hofs am Ortsrand von Schellweiler gerufen. Vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die Einsatzstelle auf der anderen Seite der Autobahn lag. Auf einem Feld zwischen Hüffler und Konken brannte ein Heuballen, der „umgehend gelöscht“ wurde. Wie die Polizei mitteilte, schlug offenbar ein Blitz auf dem Feld ein und setzte den Heuballen in Brand. Im Einsatz waren die Feuerwehren Schellweiler, Etschberg, Konken, Herchweiler, Kusel und Altenglan mit 40 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr Hüffler aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal.