Am Sonntagmorgen meldete ein unbeteiligter Zeuge der Polizei einen Unfallschaden an einer Schutzplanke auf der K75 zwischen Odenbach und Reiffelbach. An der Unfallstelle konnte die Streife ein Kennzeichen und Fahrzeugteile finden und sicherstellen. Laut Polizei fuhr ein unbekannter Fahrer auf der Kreisstraße von Odenbach nach Reiffelbach. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet gegen die Schutzplanke. Anschließend fuhr er in Richtung Reiffelbach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Überprüfung ergab, dass das Kennzeichen zu einem grauen BMW, Typ 320i, gehört. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder dem Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 zu melden.