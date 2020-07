Bei den Bauarbeiten für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Godelhausen ist eine Granate gefunden worden. Das hat Roger Schmitt, hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, bei der Verbandsgemeinderatssitzung am Donnerstagabend berichtet. Bereits am 3. Juni habe er den Anruf erhalten, dass bei Erdarbeiten eine Bombe freigelegt worden sei. Diese habe sich dann als Granate entpuppt, die der Kampfmittelräumdienst direkt entfernt habe. Das Gelände sei direkt gesperrt worden, zumal am Montag darauf der Regelbetrieb in der Kita beginnen sollte. Man habe eine Notgruppe in der Turnhalle der Schule eingerichtet.

Gelände untersucht

Eine Spezialfirma habe daraufhin das Gelände untersucht und 25 „Verdachtspunkte“ gefunden. Mit einem sprenggeschützten Bagger sei aufgegraben, aber nichts weiter gefunden worden. Mittlerweile habe man ein sogenanntes Kampfmittel-Freigabeprotokoll. Die ganze Aktion hat laut Schmitt 7200 Euro gekostet und die Arbeiten an der Kita um zirka drei Wochen verzögert. Die Eltern seien informiert gewesen, man habe die Bevölkerung nicht verunsichern wollen und den Fund deshalb nicht publik gemacht, sagte er auf Anfrage der RHEINPFALZ.