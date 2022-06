Vor einigen Jahren haben junge, begeisterte Mountainbiker mit Schubkarre, Spitzhacke, Spaten und Schippe im Schutze von Bäumen in die Sandgruben bei Schönenberg-Kübelberg eine Bikestrecke modelliert. Unerlaubt, aber weitgehend geduldet. Aus dem Provisorium ist mittlerweile eine feste Einrichtung geworden, die nun vom Ortsgemeinderat offiziell mit einem Satzungsbeschluss legalisiert wurde.

Der „BikePark Schönenberg-Kübelberg“ ist eine touristische Neuheit in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, die den ein oder anderen Mountainbike-Enthusiasten in den Südkreis ziehen dürfte. Es handelt es sich dabei um eine kleine Sportanlage mit Kurven, Sprungschanzen, steilen Abfahrten und ebenso anspruchsvollen Berganpassagen.

Kaum Einwände

Eigentlich wurde der Parcours in den ehemaligen Sandgruben vom Gemeinderat und von Ortsbürgermeister Thomas Wolf immer geduldet. Mehr noch: Rat, Ortsbürgermeister und Sponsoren unterstützten diese Initiative einiger junger Leute am Ortsrand von Kübelberg. Um den Bikepark als offizielle Sportanlage anzuerkennen, wurde ein Bebauungsplan notwendig, an dem seit Februar gearbeitet wurde. Von den elf angeschriebenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, gingen acht Antworten bei der Gemeinde ein. Allerdings führten diese teilweise nur zu textlichen Ergänzungen, die in den Plan aufgenommen wurden. Private Einwände gingen nach der Offenlage Ortsbürgermeister Thomas Wolf zufolge nicht ein.

Die Zustimmung war somit eigentlich nur noch Formsache, und so folgte der Gemeinderat der Empfehlung des Haupt-, Bau- und Finanzausschusses und votierte einstimmig für den Bebauungsplan und der damit verbundenen Satzung. Das heißt: Nach Inkrafttreten der Satzung gibt es für den Betrieb der Sportanlage eine Rechtsgrundlage mit Geboten, aber auch Verboten.