In Rutsweiler an der Lauter ist Bauland knapp, lediglich ein Bauplatz ist derzeit noch frei. Der Gemeinderat will ein weiteres Baugebiet ausweisen und hat dafür auch eine Fläche im Blick. Doch ob dort tatsächlich einmal gebaut wird, ist unklar.

In der Ortsgemeinde neues Bauland zu erschließen, ist schon von der Topografie her ein schwieriges Unterfangen. 2016 hat der damalige Gemeinderat das Planungsbüro BPP beauftragt, herauszufinden,