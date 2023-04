Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einer Prüfung im Jahr 2019 sind Schäden an zwei Brücken in der Gemeinde bekannt. Die Mühlbrücke wurde direkt für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Brücke in der Brückenstraße soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bis dieser steht, könnte es aber noch fünf Jahre dauern – und die zu erwartenden Kosten steigen immer mehr.

Erneut geprüft wurde jetzt die Brücke in der Brückenstraße, berichtete Ortsbürgermeister Harry Kelemen. Trotz vermehrten Schwerlastverkehrs