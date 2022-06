Am Sonntag, 19. Juni, 11 Uhr, wird in der Waldmohrer Kulturhalle eine Ausstellung eröffnet, die an den 2007 verstorbenen Pfälzer Künstler Ludwig Grub erinnern soll.

Der 1930 in Wiesbach (Landkreis Südwestpfalz) geborene Ludwig Grub war als Grafiker, Maler und Bildhauer bekannt. Er studierte an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken Malerei bei Boris Kleint. Von 1946 bis 1949 war er Schüler des Waldmohrer Künstlerehepaars Hildegard und Robert Erbelding. Grub unternahm zeitlebens viele Reisen und hatte einige Einzelausstellungen in der Pfalz. In Waldmohr sind seine Werke bis Sonntag, 3. Juli, zu sehen, sonntags von 10 bis 18, freitags von 16 bis 20 und samstags von 14 bis 18 Uhr. Die Begrüßung bei der Ausstellungseröffnung übernimmt Stadtbürgermeister Jürgen Schneider.