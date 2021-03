Der innerörtliche Ausbau der L 355 in Altenkirchen und Dittweiler rückt ein Stück näher. Mit der Vergabe der Entwurfsplanung an das Büro Dilger hat der Gemeinderat Dittweiler den ersten Schritt getan. Nun ist die Nachbargemeinde am Zug, deren Rat am kommenden Donnerstag tagt.

Das Honorar für Entwurfsplanung plus Kostenkalkulation beträgt laut Ortsbürgermeister Winfried Cloß 35.186 Euro. Er betonte, dass es dabei nur um die Planungskosten des 1600 Meter langen Gehweges entlang der St. Wendeler Straße in Dittweiler gehe. Johannes Linsmaier, technischer Leiter der Verbandsgemeindewerke Oberes Glantal, geht davon aus, dass in spätestens drei Jahren mit dem Ausbau begonnen wird. Der Ausbau der Gehwege und der Straßenbeleuchtung gehe zu Lasten der Anlieger und der Gemeinde. Die Kosten für die Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen tragen hingegen die VG-Werke, erläuterte Linsmaier. Wenn die Gehwege erneuert werden, ergänzte Cloß, böte sich auch an, Glasfaserleitungen zu verlegen. Der Ortsbürgermeister will deshalb Gespräche mit mehreren Unternehmen führen. Positiv seien die bisherigen Gespräche mit den Pfalzwerken gelaufen, die im Bereich der Hauptstraße die Umstellung von Freileitungen auf Erdkabel zusagten.