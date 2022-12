Aus der Vogelperspektive: Welche Gemeinde ist das?

Unsere Luftbild-Rätselreihe geht in die nächste Runde: Erkennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, welcher Ort hier abgebildet ist? Bei 98 Ortsgemeinden, die teils aus mehreren Ortsteilen bestehen, ist das gar nicht so einfach. Wer seinen Tipp an redkus@rheinpfalz.de schickt, erhält eine Rückmeldung, ob er richtig liegt. Wir lösen das Rätsel allerdings auch beim Veröffentlichen des nächsten Serien-Teils auf. Den Ort, den wir am 11. November aus der Höhe abgebildet haben, erkannten viele: Es handelte sich um die Gemeinde Föckelberg.