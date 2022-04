Nach mehreren Jahren Abwesenheit gastierte am Freitagabend die Simon & Garfunkel Revival-Band erneut in Kusel. 300 Besucher fanden den Weg in die Fritz-Wunderlich-Halle, dies war die größte Zuspruch für die in den vergangenen Monaten dort vom Landkreis ausgerichteten Veranstaltungen.

Guido Reuter, der den Gesangspart von Art Garfunkel übernahm, und Michael Frank, der den Part von Paul Simon) sang, sowie Schlagzeuger Ingo Kaiser und Sebastian Fritzlar (Bass/Gitarre, Keyboards) sorgten mit ihrem schwungvollen Auftritt für große Begeisterung im Kuseler Publikum.

Die Erfurter Revival-Band wurde vor 13 Jahren gegründet und ist damit genau solange zusammen, wie einst das Duo Simon & Garfunkel, bis es sich zum ersten Male trennte. Michael Frank freute sich, dass sie „nach all den Jahren wieder einmal in Kusel sind“. Für die Titel, mit denen das US-amerikanische Folk-Rock-Duo einst weltberühmt wurde, wie „The Sound Of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“, „Mrs. Robinson“, „The Boxer“, „El Condor Paso“, „Cecilia“, „Slip Slidin’ Away“ und den Art Garfunkel Solo-Song „Bright Eyes“ erntete die Revivalband Zwischenapplaus, Stehbeifall und viel Jubel.