Die evangelische Kirchengemeinde Lauterecken, die rund 2200 Mitglieder in Cronenberg, Einöllen, Heinzenhausen, Hohenöllen, Lohnweiler und Lauterecken umfasst, trennt sich zudem von der Pfarrscheune in Einöllen. Ortsbürgermeister Siegfried Berndt bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass die Ortsgemeinde der Kirchengemeinde ein Angebot zum Kauf unterbreitet habe. Die frühere Scheune und umfasst heute zwei Räume sowie moderne Sanitäranlagen. Die Ortsgemeinde habe schon länger Interesse an dem Gebäude und dem Innenhof gezeigt, der sich bestens als Dorfzentrum eigne, berichtet Berndt. „Im Innenhof haben wir schon Kerwe gefeiert.“ Ein anderes Gemeinschaftshaus gebe es im Ort nicht. Pfarrerin Brand setzt auf die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Kommune und erhofft sich diese auch für die Zukunft, wenn es etwa darum geht, die Pfarrscheune auch für kirchliche Veranstaltungen mit nutzen zu können. Bei dem geplanten Verkauf hat die Landeskirche in Speyer ein Wort mitzureden. Kirche und Ortsgemeinde hoffen hierzu auf baldige Zustimmung.