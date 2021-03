Am 17. März findet das zweite Treffen des Arbeitskreises Klimaschutz der Kreisverwaltung statt. Das Gremium, angeleitet von der Klimaschutzmanagerin Vera Schumann und dem Klimaschutzbeauftragten Andreas Hartenfels, will mit Beteiligung von Bürgern Handlungsfelder in Sachen Klimaschutz erkennen und Lösungen entwickeln. Das Treffen findet digital von 17 bis 19 Uhr statt. Genutzt wird die Anwendung Webex Cisco, die sich Interessenten herunterladen müssen. Um eine Anmeldung an vera.schumann@kv-kus.de wird gebeten.