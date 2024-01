Seit Anfang September müssen Verkehrsteilnehmer wegen einer Baustelle zwischen Haschbach und Theisbergstegen Umwege in Kauf nehmen. Warum die Arbeiten unter Vollsperrung ausgeführt werden.

Auf der Landesstraße (L) 362 wird zwischen Haschbach und dem Einmündungsbereich zur Kreisstraße nach Etschberg ein sogenannter Stauraumkanal gebaut. Dabei handelt es sich um ein großes Kanalrohr, das überschüssiges Regenwasser aufnehmen soll. Aus diesem Grund ist die L362 für den Verkehr gesperrt. Ursprünglich sollten die Arbeiten bis zum Start des Jahres 2024 abgeschlossen sein. Doch daraus wurde nichts.

Wie die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, kam es aufgrund verschiedener Faktoren zu Verzögerungen. So habe die Witterung die Arbeiten erschwert, teils unmöglich gemacht. Darüber hinaus verzögerten sich die Lieferzeiten von Bauwerken und Maschinentechnik. So werde ein Schieber der Durchluftmessung „trotz zugesagter Lieferung im Oktober voraussichtlicht erst Anfang 2024 geliefert“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Auch das neue Jahr begann mit Verzögerungen. Wegen des Wetters – erst Eisregen, dann Schnee und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt – konnte die beauftragte Firma die Arbeiten noch nicht wieder aufnehmen.

Verwaltung: Geht nur unter Vollsperrung

Angesichts der Verzögerungen wurden zuletzt immer häufiger Rufe laut, die Sperrung einer Fahrbahnseite würde ausreichen, der Verkehr könnte auch mit Hilfe einer Ampel geregelt werden. Das weist die Verwaltung zurück. „Aufgrund der beengten Platzverhältnisse können die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden. Der Arbeitsraum ist zu klein und aufgrund dessen könnte die Sicherheit für die Bauarbeiter und auch die Verkehrssicherheit bei halbseitiger Sperrung mit Ampelanlage nicht gewährleistet werden.“ Dennoch sei vor Weihnachten darüber diskutiert worden, über die Feiertage – und zugleich arbeitsfreie Zeit – eine Ampel aufzustellen. Dies sei wegen der Verkehrssicherheit aber verworfen worden. Denn unter anderem befinden sich im Baustellenbereich freiliegende Schachtabdeckungen.

Die Verwaltung hofft, dass hinter das Projekt im März ein Häkchen gesetzt werden kann und der Verkehr wieder fließt. Mehrkosten entstehen durch die längere Bauzeit nicht. Die Umleitung nach Haschbach erfolgt weiterhin von Theisbergstegen aus über die B423 nach Altenglan auf die B420 und von dort über die L362 nach Haschbach und umgekehrt.