Bei den Pfalzmeisterschaften im Rope-Skipping haben sich Amelie Sommer und Lena Becker vom TV Ohmbach für die Bundeswettkämpfe qualifiziert.

Nach zweijähriger Pause konnten in diesem Jahr wieder Präsenzwettkämpfe durchgeführt werden. Mit von der Partie bei den in Bellheim ausgetragenen Einzel-Pfalzmeisterschaften waren die beiden Mädchen vom TVO.

In der Altersklasse 3 (14 und 15 Jahre) erreichte Amelie Sommer den dritten Platz und konnte sich somit für die deutschen Meisterschaften am 9. April qualifizieren. In der gleichen Altersklasse kam Lena Becker auf den fünften Platz, was gleichzeitig die Qualifikation für das Bundesfinale am 10. April bedeutete. Trainiert werden die beiden von Andre und Marina Zimmer. Die nationalen Wettkämpfe finden in Müllheim (Baden) statt.