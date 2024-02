Der Tourenplan steht, der Vorverkauf beginnt am ersten Montag im März: Auch in diesem Jahr werden von der Alte-Welt-Initiative wieder Touren mit dem Oldtimer-Bus durch die Alte Welt angeboten. Wer Lust auf Heimat hat, kann diese auf drei Touren auf neuer Perspektive jeweils samstags entdecken: Mit Start und Ziel in Meisenheim geht es zum Alte-Welt-Museum in Nußbach und zur Falknerei in Bisterschied am 13. April, 27. Juli und 12. Oktober. Tour 2 startet in Otterberg am 18. Mai, 29. Juni und 14. September; sie führt zur Synagoge in Odenbach und zum Kalkbergwerk in Wolfstein. Zweimal ist Beginn und Ende einer Tour in Lauterecken: am 8. Juni und am 31. August. Gestoppt wird an der Holzwerkstatt mit Kunstausstellung Winterbach bei Kreimbach-Kaulbach sowie am Turmuhrenmuseum in Rockenhausen. Auf jeder Tour ist ein Gasthaus-Stopp zum Mittagessen eingeplant.

Die Fahrten starten jeweils um 10 Uhr und enden etwa um 16 Uhr. Sie kosten 59 Euro pro Person, das Mittagessen ist extra zu zahlen. Tickets können ab 4. März im Onlineshop der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein unter www.vg-lw.de erstanden werden. Infos gibt es unter 06382 791142 oder tourismus@vg-lw.de.