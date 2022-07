Die Bito-Lagertechnik Bittmann GmbH hat für die Auszubildenden ein Treffen mit den Führungskräften und der Inhaberfamilie organisiert. 2021 haben 24 neue Auszubildende Ihren Berufsweg bei Bito begonnen, im August 2022 werden mindestens 14 weitere starten. Mit 840 Mitarbeitern ist Bito einer der größten Arbeitgeber in der Region. 120 Arbeitsplätze davon gehören zum Kunststoffwerk in Lauterecken. Das frühere Gelände der Textilgruppe Hof war 1999 von Bito übernommen und mehrmals erweitert worden. Aktuell gibt es 60 Auszubildenden und Studenten in verschiedenen kaufmännischen und technischen Ausbildungsberufen. Es gibt nach Unternehmensangaben noch freie Plätze. Für 2023 ist die Bewerbungsphase bereits angelaufen. Das Unternehmen, das zu 100 Prozent der Familie Bittmann gehört, hat ein sehr gutes Jahr hinter sich. Der Umsatz ist 2021 von 250 auf 303 Millionen Euro gestiegen, der Auftragseingang von 300 auf 349 Millionen Euro. Das Treffen fand auf dem Bito-Campus in Meisenheim statt, einem Gründerzentrum in der ehemaligen Volkshochschule.