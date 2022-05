Crunchtime in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern. Während der Meister seit Mittwochabend feststeht, dürften bei den offenen Fragen nach Vizemeister und Absteigern an diesem Wochenende die ersten Entscheidungen fallen.

Nach dem 4:0-Heimerfolg über die „Rowos“ am Mittwochabend steht der FV Ramstein als Meister der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern und Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Wer über die Relegation die Chance erhält, in einer Dreierrunde ebenfalls um das Ticket für die Bezirksliga zu spielen, ist indes weiter offen. Inzwischen hält der SV Mackenbach hier die besten Karten. Sollte der VfB Waldmohr am Sonntag bei der SG GlanAlb nicht gewinnen, wäre die Entscheidung trotz eines dann noch ausstehenden Spieles gegen den VfB gefallen.

Anders die Situation in der Abstiegsrunde. Dort wird die endgültige Entscheidung über einen vierten oder fünften Absteiger womöglich erst nach Abschluss verschiedener Relegationsspiele fallen. Sicher ist der Abstieg der SG Hüffler/Wahnwegen, die selbst mit zwei Siegen in den verbleibenden Spielen noch maximal Rang acht erreichen kann. Und sichere Abstiegsplätze sind die Plätze acht bis zehn.

Bis zu fünf Absteiger möglich

Ob auch die Ränge sechs und sieben gleichbedeutend mit dem Abstieg sind, bleibt abzuwarten. Käme kein Absteiger aus der Bezirksliga in die A-Klasse Kaiserslautern und würde der Vizemeister selbige in Richtung Bezirksliga verlassen, bliebe es bei drei Absteigern in die B-Klasse. Gibt es einen oder mehrere Absteiger aus der Bezirksliga und/oder steigt der Vize nicht auf, erhöht sich die Anzahl der Mannschaften, die in die B-Klasse müssen, auf maximal fünf. Auf die positiven Eventualitäten hoffen wohl vor allem der TuS Glan-Münchweiler (19 Punkte), die TSG Burglichtenberg (18), die SG Bechhofen/Lambsborn (17) und der VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler (17). Das auf den Plätzen sechs, sieben, acht und neun notierte Trio wird es schwer haben, noch auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz zu klettern, zumal der fünftplatzierte SV Steinwenden II (23) auch noch ein Nachholspiel gegen den VfR in der Hinterhand hat.

Nur noch theoretischer Natur ist die Gefahr für den SV Nanz-Dietschweiler und die SG Breitenbach/Dunzweiler auf den Plätzen drei und vier, die beide je 25 Punkte ihr Eigen nennen dürfen. Der TuS Schönenberg als souveräner Tabellenführer der Abstiegsrunde hat ein weiteres Jahr A-Klasse schon vor Wochen unter Dach und Fach gebracht.

Die Spiele im Überblick

A-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde: FV Ramstein – VfB Reichenbach II, FV Kindsbach – FV Kusel, SG GlanAlb – VfB Waldmohr (alle So, 15)

A-Klasse KUS-KL Abstiegsrunde: SV Nanz-Dietschweiler II – TuS Schönenberg (So, 13.15), SV Steinwenden II – SG Hüffler/Wahnwegen (So, 14), SG Bechhofen/Lambsborn – VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler, TSG Burglichtenberg - SG Breitenbach/Dunzweiler, TuS Glan-Münchweiler – SV Spesbach (alle So, 15), SV Steinwenden II – VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler (Do, 19.15)