Trotz Schnee, Regen und Eis konnten fanden am Mittwoch die schriftlichen Abiturprüfungen an den Gymnasien und der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr statt. Der Wetterlage zum Trotz nahmen am Veldenz-Gymnasium Lauterecken sämtliche Abiturienten an der schriftlichen Prüfung teil, wie Schulsekretär Manuel Bernhard auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte. Von den übrigen 300 Schülern seien jedoch lediglich 20 zur Schule gekommen – nicht genug für einen regulären Unterricht. Die Schulleitung habe deshalb beschlossen, die Schüler wieder nach Hause zu schicken. Die Verantwortlichen der IGS im Süden des Landkreises hatten bereits am Dienstag entschieden, den Unterricht ausfallen zu lassen – ähnlich handhabten es mehrere Grundschulen im Oberen Glantal, etwa die Schönenberg-Kübelberg, Breitenbach und Brücken. Von der Entscheidung ausgenommen waren die Abiturienten, die ebenfalls alle zur Prüfung erschienen waren, teilte die Schule mit. Etwa ein Viertel der rund 800 Schüler haben am Mittwoch den Weg ins Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium gescheut. Um die Kinder zu betreuen, wurden Klassenstufen zusammengelegt. Auch am Siebenpfeiffer-Gymnasium seien die Abiturienten alle anwesend gewesen.