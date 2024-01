Die Fotos von Seniorinnen und Senioren, die zunächst bei der Kreissparkasse Kusel ausgestellt, aber wegen Kundenbeschwerden vorzeitig wieder abgehängt wurden, haben vorerst einen neuen Platz gefunden. Wie Rammelsbachs Ortsbürgermeister Thomas Danneck mitteilt, werden die Bilder von Fotografin Margot Frombach beim Neujahrsempfang seiner Gemeinde am Freitag, 19. Januar, ab 19 Uhr in der ehemaligen katholischen Kirche gezeigt. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, können die Fotos an gleicher Stelle von 13 bis 19 Uhr betrachtet werden.

Im Anschluss könnte es für die Porträts der betagten Damen und Herren weiter nach Mainz gehen. Der rheinland-pfälzische Sozialminister, Alexander Schweitzer, hatte angekündigt, die Bilder in seinem Ministerium ausstellen zu wollen.