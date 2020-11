Die Stiftung „Kuseler Musikantenland“ der Kreissparkasse hat der Paul-Moor-Förderschule in Kusel am Donnerstag 2000 Euro gespendet. Den Spendenbetrag übergaben der Stiftungsvorsitzender Helmut Käfer und Sparkassenvorstandsmitglied Luzia Welter an Schulleiterin Sonja Mack-Josten und Annemarie Maurer. Seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 gibt es an der Schule eine Schulband. Der Unterricht findet in Kooperation mit einem Musiklehrer statt, für dessen Finanzierung die Schule auf Spenden angewiesen ist. Die Sparkassenstiftung trage mit der Summe gerne dazu bei, den Fortbestand der Schulband zu gewährleisten, sagte Käfer.