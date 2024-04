Zum 130-jährigen Bestehen des Gesangvereins Medard nahmen die Musiker die Gäste mit auf eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte. Auch um den Nachwuchs wurde sich bemüht.

„Schlager- und Musicalmelodien“, lautete das Motto, unter dem der Gesangverein Medard am vergangenen Sonntag sein 130-jähriges Bestehen feierte. Dabei wurden Lieder aus mehreren Jahrzehnten angestimmt, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei war. Klassiker wie „Hello, Mary Lou“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „I am Sailing“, „Love Me Tender“ oder „Aquarius“ aus dem Musical „Hair“ waren in der Medarder Gemeindehalle zu hören. Vier Gesangsgruppen und eine Blaskapelle gestalteten den etwa dreistündigen Liedernachmittag.

Der Vorsitzende des Vereins, Hans-Joachim Müller, freute sich über das zahlreiche Erscheinen der Sängerinnen und Sänger. „Die Veranstaltung wird in einem gemütlichen Rahmen stattfinden, ohne große Jubiläumsansprachen. Genießen Sie den Nachmittag mit Kaffee und Kuchen“, sagte Müller zu Beginn der Veranstaltung.

Neue Mitglieder animieren

Neben dem von Stefan Schnepp geleiteten Gastgeberchor waren drei weitere Gesangsgruppen dabei: der Gemischte Chor und der Frauenchor des MGV Wolfstein, beide ebenfalls von Schnepp dirigiert. Mit von der Partie war auch die Lauterecker Gesangsgruppe Crossover, die von Stefanie Ludes geleitet wird. Zwischen den Auftritten der Chöre spielte die Blaskapelle des Musikvereins aus dem Nachbarort Odenbach, dirigiert von Octavian Florut.

Die Veranstaltung sollte auch dazu beitragen, neue Sänger für den von Nachwuchssorgen geplagten Verein zu gewinnen. Um potenzielle Mitglieder auf den Geschmack zu bringen, hatte der Gesangverein die Liedtexte auf eine große Leinwand projiziert, sodass die Gäste mitsingen konnten.