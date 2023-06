Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Brunnen – Quell’ von Wasser und Legenden“: In einem Grußwort zu Kurt Knebels 1993 veröffentlichtem Buch „Quellen und Brunnen in und um Trippstadt“ weist der damalige Trippstadter Ortsbürgermeister Reinhold Mannweiler darauf hin, dass „einige Brunnen und Quellen noch vielen Bürgern bekannt, andere aber schon fast in Vergessenheit geraten“ sind. Zu letzteren sind zweifelsohne die Trippstadter Weede zu zählen.

Mit dem Verschwinden dieser im 19. Jahrhundert errichteten Anlagen droht auch der Begriff aus unserem Wortschatz zu verschwinden. Selbst im aktuellen Duden ist