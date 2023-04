Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Großbrand in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Penny-Markt in Bruchmühlbach-Miesau eine verkohlte Ruine, in der noch immer vereinzelt Glutnester schwelen. „Wir trauern um unseren Laden“, sagt Marktleiter Heiko Zapp. Wie es jetzt weitergeht.

Als am frühen Sonntagmorgen der Alarm losging, war Zapp gleich zur Stelle: „Ich konnte zwar nicht viel tun, habe aber Feuerwehr und Polizei als Ansprechpartner gedient“, berichtet