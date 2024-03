Die Liste des SPD-Gemeindeverbands für die Wahl des Verbandsgemeinderates Otterbach-Otterberg steht. Angeführt wird sie von Bürgermeister Harald Westrich.

34 Namen sind auf der Liste zu finden, die der SPD-Gemeindeverband Otterbach-Otterberg in einer Vertreterversammlung aufgestellt hat. Auf Platz 33 und 34 stehen Ersatzkandidaten. Hinter Westrich, der 2022 seine zweite Amtszeit als Bürgermeister angetreten hat, folgen zwei weitere bekannte Sozialdemokraten in Otterbach-Otterberg: Auf Platz zwei ist Martin Müller zu finden, der sowohl in der Stadt Otterberg als auch in der Verbandsgemeinde den Posten des Ersten Beigeordneten innehat. Stadtbürgermeisterin Martina Stein, die in der Wallonenstadt ihre zweite Amtszeit anstrebt, ist auf Platz drei. Ansonsten sind auf den ersten zehn Plätzen unter anderem Verbandsgemeinderatsmitglieder wie Fraktionssprecher Hans-Peter Keller, Erika Brand und Toni Fotopoulos zu finden, außerdem mit Walter Schneck aus Olsbrücken ein Ortsbürgermeister, mit Hans-Josef Börsch und Dennis Matheis die SPD-Ortsvereinsvorsitzenden aus Otterbach beziehungsweise Niederkirchen.

Sieben Frauen auf der Liste

„Bei der Aufstellung haben wir berücksichtigt, wer bereits Verbandsgemeinderatsmitglied ist oder wer eine Position als Ortsbürgermeister oder Ortsvereinsvorsitzender innehat“, stellt denn auch Martina Stein fest, die dem Gemeindeverband vorsteht. Auch die Ortsgemeinden sollten zu ihrem Recht kommen und jemanden auf einer aussichtsreichen Position wiederfinden – acht der zwölf Kommunen in der Verbandsgemeinde sind auf diese Weise vertreten. Stein findet: „Die Liste bietet eine gute Mischung aus erfahrenen Personen und neuen Gesichtern, wobei wir gerne mehr Frauen aufgestellt hätten.“ Es hätten sich jedoch bedauerlicherweise nicht mehr zur Verfügung gestellt, sagt sie. Unter den 32 wählbaren Kandidaten finden sich nun sieben Frauen, inklusive Ersatzkandidaten sind es acht. Der berufliche Hintergrund der Bewerber ist vielfältig, reicht vom Bankgewerbe über das Handwerk bis zur Verwaltung, auch ein Student und Rentner sind darunter.

Im Verbandsgemeinderat stellt die SPD mit elf Sitzen die stärkste Fraktion, Beigeordneter Martin Müller hat kein Stimmrecht.

SPD-Liste (bis Platz 20)

1. Harald Westrich, 2. Martin Müller, 3. Martina Stein, 4. Hans-Josef Börsch, 5. Hans-Peter Keller, 6. Erika Brand, 7. Walter Schneck, 8. Andrea Bergsträßer, 9. Toni Fotopoulos, 10. Dennis Matheis, 11. Martin Welle, 12. Walter Fender, 13. Dieter Burkey, 14. Gabriele Grub, 15. Erwin Carra, 16. Marco Schuster, 17. Karin Albert, 18. Arno Mesenburg, 19. Sascha Nickel, 20. Thomas Cornelius