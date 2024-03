Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine ökologische Bauweise, viel Holz, viel Glas und ein modernes Bürokonzept: Die Lash+Lift Zurr- und Hebetechnik GmbH in Ramstein-Miesenbach lässt derzeit eine neue Halle und ein Bürogebäude im Gewerbegebiet „Am Wasserturm“ in Ramstein-Miesenbach bauen. Was alles dort alles geplant ist.

Eine Summe im „einstelligen oberen Millionenbereich“ wird laut Jörg Naisar, Geschäftsführer der Lash+Lift GmbH, in das Vorhaben investiert. Die Stadt Ramstein-Miesenbach