Gerichtsverfahren, die Deutsche und Amerikaner betreffen, an die Behörden der Nato-Streitkräfte abzutreten: An dieser jahrzehntelangen Praxis übt Alexander Ulrich, Bundestagsabgeordneter aus Reichenbach-Steegen und Fraktionschef der Linkspartei im Lauterer Kreistag, grundsätzliche Kritik. Wie sehen dies aber die anderen Fraktionen im Kreisparlament? Die RHEINPFALZ hat nachgefragt.

Konkret geht es bei Ulrichs Kritik um den tödlichen Verkehrsunfall auf der Weilerbacher Umgehungsstraße, bei dem ein 17-jähriger Schüler ums Leben kam. Die Entscheidung des US-Militärgerichts, das den Unfallverursacher unter anderem degradiert und zu Hausarrest verurteilt hat, sorgt für Empörung und Betroffenheit. Vor allem freilich in der Heimatgemeinde des Gymnasiasten, wie Weilerbachs Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) bestätigt. „Das Urteil ist nach meiner Meinung eine Farce. Es widerspricht meinem Rechtsempfinden und kommt gefühlt einem Freispruch gleich“, sagt der SPD-Politiker und findet: „Dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren an die amerikanischen Behörden abgegeben hat, ist für mich schwer nachvollziehbar.“

Aber wie bewerten die Kreistagsfraktionen die mit dem Nato-Truppenstatut begründete Praxis, dass die deutsche Staatsanwaltschaft in der Regel die juristische Aufarbeitung solcher Fälle an die US-Militärbehörden abtritt? Die Position von FWG-Fraktionschef Uwe Unnold ist klar: „Mein Glaube an das Nato-Truppenstatut bleibt bestehen“, betont er und ist gegen eine Änderung dieser „seit Jahrzehnten gelebten Praxis“. „Es ist traurig genug, dass ein Mensch sein Leben bei diesem Verkehrsunfall lassen musste.“ Die Entscheidungsfindung der US-Gerichtsbarkeit zu kritisieren, sei aber „nicht unsere Aufgabe“. Das Urteil selbst könne auch anders gelesen werden, „als derzeit in den Medien dargestellt“, sieht Unnold das Strafmaß nicht unbedingt als unverhältnismäßig an und verweist auf den „monatelangen Hausarrest, zusätzliche Arbeit im sozialen Bereich sowie eine Degradierung mit finanzieller Auswirkung“.

Klein will sich vor Ort informieren

Dass das Militärgericht mit seinem Urteil dem Ansehen der Justiz der Streitkräfte und dem Verständnis für die Regelungen des Nato-Truppenstatuts „einen Bärendienst erwiesen“ habe, hatte CDU-Fraktionschef Marcus Klein bereits am Montag kritisiert. „Ich kann und will das aber nicht zum Anlass nehmen, die generelle Praxis der Staatsanwaltschaft in solchen Fällen in Frage zu stellen“, sagt er am Donnerstag. Denn auch wenn die deutschen Behörden auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit verzichteten, finde ja eine sorgfältige Prüfung durch die Staatsanwaltschaft statt. Zudem habe die Staatsanwaltschaft im Weilerbacher Fall auch das Verfahren weiter begleitet. Und darüber hinaus gebe es ja durchaus juristisch die Möglichkeit, dass die Staatsanwaltschaft den Fall an sich zieht – was nach Aussage der Lauterer Staatsanwaltschaft aber bislang nie der Fall war (die RHEINPFALZ berichtete am 21. Mai 2019). Marcus Klein jedenfalls will sich vor Ort informieren: „Dazu habe ich bereits ein Gespräch mit der Staatsanwaltschaft vereinbart.“

Während CDU und FWG den Status quo nicht in Frage stellen, erhält Linkspolitiker Alexander Ulrich Schützenhilfe von Bündnis 90/Die Grünen: Mit Ausnahme von Delikten auf Militärgelände sollten alle in Deutschland begangenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten prinzipiell nach deutschem Recht durch deutsche Behörden und Gerichte behandelt werden, findet Fraktionschef Jochen Marwede und fordert, dass sich die bisherige Praxis ändert. „Unsere Gerichtsbarkeit ist gut organisiert, unparteiisch und fällt im Allgemeinen gut begründete, angemessene Urteile. Welche Gesetze gelten, und was angemessen ist, bestimmt die deutsche Gesetzgebung durch die von uns demokratisch gewählten Vertreter.“ Eine Vermischung von strafrechtlichen und arbeitsrechtlichen oder disziplinarischen Maßnahmen, wie er ihn im Fall Weilerbach sieht, sollte es zudem nach Marwedes Meinung nicht geben.

„Selbstverständnis hat sich geändert“

Die SPD im Kreistag würdigt in ihrer Stellungnahme zwar zunächst die „in unserer Region gelebte Partnerschaft“ mit den Amerikanern, die sich „mittlerweile auch auf Augenhöhe etabliert“ habe, das „gute Miteinander“ sowie die wirtschaftliche Bedeutung der US-Präsenz für die Westpfalz, schiebt dann aber hinterher, dass „das aktuelle Gebaren des amtierenden amerikanischen Präsidenten unserem partnerschaftlichen Verständnis diametral widerspricht“. Dies alles gelte es auch bei der Bewertung der Justiz-Thematik mit zu erörtern. „Wir halten es für durchaus angebracht, dass die Bundesrepublik hier ihre Praxis ändert und Vorfälle, die sich auf deutschem Boden, mit deutschen Betroffenen ereignen, auch nach deutschem Recht von deutschen Behörden aufgearbeitet werden“, so Daniel Schäffner, stellvertretender Fraktionschef im Kreistag. „Wir erachten das als sehr wichtigen Beitrag, um das hohe Grundvertrauen in unser Justizsystem zu sichern. Aber auch für das deutsch-amerikanische Verhältnis, sprich die Akzeptanz für die dauerhafte Stationierung bei uns, sollte die Bundesrepublik ihrem Bündnispartner aufzeigen, dass sich das Selbstverständnis hier geändert hat.“ In Zukunft sollten, nicht nur bei Todesfällen, deutsche Gerichte zumindest maßgeblich beteiligt werden, findet Schäffner: „Ein Abtreten sollte grundsätzlich nur noch dann möglich sein, wenn weder deutsche Staatsbürger beteiligt noch deutsche Interessen tangiert sind.“

„Änderung nur auf höchster Ebene möglich“

Auch Goswin Förster ist überzeugt: „Wer auf deutschem Boden eine Straftat begeht, sollte vor einem deutschen Gericht zur Verantwortung gezogen werden.“ Da es sich um ein vertragsgebundenes System handelt, könne eine Änderung allerdings nur bilateral und auf höchster Ebene erreicht werden, so der FDP-Fraktionschef: „Alexander Ulrich ist der Einzige von uns im Bundestag und kann somit als einziger aktiv werden.“

Die AfD hat auf die RHEINPFALZ-Anfrage bis zum Abend nicht reagiert.