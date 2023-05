Unter dem Motto „Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad“ laden am Sonntag die Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl gemeinsam zum Radelspaß im Sickinger Land ein. Auf der 19,5 Kilometer langen Strecke haben die Radfahrer von 9 bis 18 Uhr Vorfahrt.

Vier Jahre sind seit dem letzten Radelspaß vergangen. Bedingt durch Corona wurde 2021 und 2022 auf den autofreien Tag, der vor der Pandemie alle zwei Jahre im Moosalb- und Sickinger Land stattfand, verzichtet. Nun heißt es am Sonntag, 21. Mai, für Autofahrer wieder, zwischen Waldfischbach-Burgalben und Landstuhl Umwege in Kauf zu nehmen, denn die Landesstraße 363 – teils führt die Strecke auch über Radwege – gehört den Fahrradfahrern. Entlang der Route erwartet die Gäste in Waldfischbach-Burgalben, Steinalben, Horbach, Linden, Queidersbach, Bann und an der Burg Nanstein in Landstuhl ein kulinarisch und musikalisch abwechslungsreiches Programm, so die Touristinfo.

Um 10 Uhr wird Verbandsbürgermeister Felix Leidecker in Waldfischbach-Burgalben am Bauhof in der Hauptstraße den Raderlebnistag offiziell eröffnen. Die Hembach-Kapelle unterhält dort beim zünftigen Frühschoppen. Am Nachmittag spielen Father & Son. Für die Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut, die Radspezialisten von Wheelsports aus Weselberg präsentieren verschiedene E-Bikes und bieten die Möglichkeit, diese Art der Fortbewegung einmal auszuprobieren. Falls es ein technisches Problem geben sollte, bieten sie den Gästen auch Hilfe an. Der Infostand des Touristik Zentrums Pfälzerwald und das örtliche Touristikbüro werden am Einstiegspunkt in Waldfischbach-Burgalben ebenfalls präsent sein. Von der Polizei gibt es Informationen rund ums Rad und die Verkehrssicherheit.

In Steinalben wartet eine Hüpfburg auf die Kleinen und es gibt ein gesondertes Unterhaltungsprogramm für Kinder. Für Live-Musik sorgt die Moosalbtaler Blasmusik in der Ortsmitte. Die fünf Orchester der Moosalbtaler sind im Wechsel zu hören und zeigen die musikalische Bandbreite der kleinen und großen Musiker. Nur wenige Kilometer sind es bis zum nächsten Halt an der Horbacher Mühle, wo sich der Stopp unter anderem wegen der Alpakas, Schafe und Esel lohnt, deren Anblick allein schon zur Entschleunigung beiträgt. In Horbach wird für die Kinder ein Schminken angeboten.

In Linden baut der örtliche Radsportverein für Kinder einen Pump Track auf, in dem Mountainbikefahrer ihr Können testen können. Außerdem bietet der Verein eine E-Bike-Schulung mit Probefahrten an. In Queidersbach wartet am Dorfplatz ein Fahrradparcours auf die Kinder. Müde Radler können sich eine Fußmassage bei Tamaras Fußpflege gönnen.

Am Ortsrand von Bann gibt es in der Gaststätte Zum Storchennest Deftiges und Süßes zur Stärkung. Im Übrigen wird entlang der gesamten Strecke ein reichhaltiges Essens- und Getränkeangebot angeboten; letzteres reicht von Cocktails bis Smoothies. In Landstuhl kann die Burg Nanstein besichtigt werden, die für Besucher geöffnet ist.

Wo überall gesperrt ist

Die Radfahrer werden laut der Landstuhler Straßenverkehrsbehörde von der Burg Nanstein über den Stadtteil Melkerei zum Forsthaus Kahlenberg geführt. „In diesem Bereich kann es zu Begegnungsverkehr mit Autos kommen.“ Ab dem Forsthaus Kahlenberg gelange der Radfahrer über einen Forstweg dann zur L363, die ab der Einmündung zur K60 vollständig für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Die weitere Strecke verläuft über die L363 nach Bann, durch die Hauptstraße, weiter Richtung Queidersbach, Linden, Horbach, Steinalben bis Waldfischbach-Burgalben. „Um die Sicherheit der Radfahrer zu gewährleisten, werden bei der diesjährigen Veranstaltung keine Überquerungen der gesperrten Strecke zugelassen“, so die Behörde. „Anwohner, die aus dem gesperrten Bereich hinausfahren müssten, werden gebeten, ihr Fahrzeug rechtzeitig am Vorabend in den umliegenden Straßen abzustellen.“ In Krickenbach stehe der Parkplatz vor der Mehrzweckhalle zum Abstellen von Fahrzeugen zur Verfügung. Für die Bürger der Ortsgemeinde Linden besteht laut Behörde die Möglichkeit, über den an der Bergstraße angrenzenden Wirtschaftsweg Richtung Weselberg die Sperrzone zu verlassen. Die Einbahnregelung in der Jugendheimstraße werde für diesen Tag aufgehoben.