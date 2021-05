Geht es nach der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, dann können sich Wanderer und Spaziergänger bald ein Getränk aus Solarkühlschränken am Wegesrand holen. Nicht nur die Idee ist ungewöhnlich, sondern auch die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden soll. Denn ab Juni sind die Bürger gefragt.

Crowdfunding lautet das Stichwort bei diesem Vorhaben: über eine Internet-Plattform werden Geldgeber, Spender gesucht. Bislang völliges Neuland für Verwaltungen wie die in Otterbach-Otterberg. Viele Kommunen hätten zu wenig Geld in der Kasse, schildert Bürgermeister Harald Westrich den Hintergrund. Es gehe darum auszuprobieren, ob auch auf anderem Weg Projekte finanziert werden könnten, die ansonsten überhaupt nicht möglich wären. „Es gibt keine Erfahrungswerte dazu.“ Die sollen nun gesammelt werden: Die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz sei auf die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und auf Lauterecken-Wolfstein zugegangen, berichtet Westrich. Das Ganze soll in zwei Schritten umgesetzt werden: Zunächst geht es um ein kleineres Projekt, für das es keine Zuschüsse aus irgendwelchen Fördertöpfen geben würde. Ist das von Erfolg gekrönt, dann wird ein größeres Vorhaben angegangen, bei dem es zwar Fördergelder geben könnte, aber die Kommune dennoch einen Eigenanteil stemmen müsste.

Während die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein darauf setzt, ihren Königsberg als Wanderziel attraktiver zu machen, fokussiert sich Otterbach-Otterberg zunächst auf die Solarkühlschränke. Zwei Standorte sind dafür auserkoren: die Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach und der Otterberger Steinbruch, der am Hinkelsteinweg liegt. Gerade an der gut besuchten Sonnenuhr hätten schon ein ums andere Mal Wanderer gemeint, dass dort jetzt eigentlich nur noch etwas zu trinken fehle, erzählt Westrich: „Wir haben also Ideen der Bürger einfließen lassen.“ Bei einem Workshop in der Verwaltung, bei dem die Entwicklungsagentur dabei war, habe sich dieses Vorhaben letztlich herauskristallisiert, sagt Verbandsgemeinde-Mitarbeiterin Aline Mennig. An die 20 Vorschläge seien zusammengekommen, die von der Aussichtsschaukel über den Spieletreff bis zum Märchenwanderweg reichten. Doch sollten letztlich mit dem Projekt möglichst viele Bürger erreicht und angesprochen werden.

Mit Kasse im Inneren

Um dessen technische Umsetzung kümmert sich nun ein Student der Technischen Universität, der darüber seine Bachelor-Arbeit verfasst. „Eine Holzkonstruktion mit Solarpanel und innen ein Campingkühlschrank mit Kässchen“: So beschreibt der Bürgermeister, der stolz auf seine engagierten Mitarbeiter ist, die Station. In die Kasse sollen die Wanderer, die sich ein kühles Getränk herausholen, das Geld dafür einwerfen. Zwei Freiwillige haben sich laut Westrich schon gefunden, die den Kühlschrank regelmäßig auffüllen und die Kassen leeren würden.

5000 Euro sind für die beiden Kühlschränke veranschlagt. Kommt mehr Geld zusammen, könnte auch noch ein dritter an einem weiteren Standort aufgestellt werden. Das Geldsammeln läuft über die Crowdfunding-Plattform Startnext, wird voraussichtlich Anfang Juni freigeschaltet. Der genaue Termin steht noch nicht fest: „Die waren nicht darauf eingestellt, dass Kommunen mitmachen“, stellt Westrich fest. Rund sechs Wochen lang wird dann um Spenden gebeten. Ein Video, in dem das Vorhaben erklärt wird, ist schon gedreht. „Wir sind von Ideenwald gecoacht worden, wie lange der Finanzierungszeitraum wie der Film gestaltet sein soll“, berichtet Mennig. Ideenwald ist ein Konzept von Uni und Hochschule Kaiserslautern, mit dem auch das regionale Start-up-Netzwerk gestärkt werden soll.

Spender werden belohnt

„Je nach Höhe der Spende gibt es einen besonderen Service“, spricht der Bürgermeister an, dass Geldgeber einen Gegenwert bekommen können. Spenden sie beispielsweise 15 Euro zugunsten des Projektes, gibt es eine Eintrittskarte fürs Otterberger Naturbad, für 30 Euro ist eine geführte Wanderung angedacht. Wird die Mindestsumme erreicht, dann soll das Projekt im August umgesetzt werden. Kommen die 5000 Euro nicht zusammen, haben die Spender ihren Beitrag nicht verloren, sondern bekommen ihn einfach wieder zurück.