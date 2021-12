13 Punkte umfasst die letzte Sitzung des Lambsborner Gemeinderats für dieses Jahr. Sechs davon beschäftigen sich am Mittwoch mit dem Kindergarten. Der Bürgermeister muss auch Sachen zur Diskussion stellen, die ihm gar nicht schmecken.

Noch im Juni diskutierte der Rat über kürzere Öffnungszeiten und darüber, ob der Bedarf für die Ganztagskinder exakt ermittelt wurde. Vor allem Markus Schwarz hat gehofft, dass der Kindergarten ab 2022 vielleicht doch länger offen bleibt als nur noch von 7 bis 15.30 Uhr. Nun wird aber auch Schwarz darüber entscheiden müssen, dass die Ganztagskinder ab Januar sogar noch eine Stunde kürzer bleiben dürfen. Nämlich von 7 bis 14.30 Uhr.

„Mir schmeckt das auch nicht, aber es ist kein Bedarf für länger da“, beteuert Bürgermeister Rudi Molter im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In der Ganztagsgruppe der Lambsborner Kita müssten mindestens sechs Kinder sein, für die eine längere Unterbringungszeit notwendig ist. Wobei die Kinder dann auch wirklich nachmittags länger bleiben müssen. „Diese sechs Kinder haben wir leider nicht“, bedauert Molter. Womit die Ganztagsbetreuung in der Lambsborner Kita ab Januar wohl schon um 14.30 Uhr endet.

Mittagessen wird teurer

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Eltern sind die Kosten, die für das Mittagessen der Ganztagskinder festgesetzt werden. Hier will die Gemeinde über elf Monate hinweg jeweils 73 Euro einziehen. Das sind monatlich sieben Euro mehr. Der Grund für die Preissteigerung liegt in den gestiegenen Sachkosten. Bei der Kalkulation wurden die tatsächlichen Kosten des Vorjahres und die voraussichtliche Teilnehmerzahl am Essen berücksichtigt. Das sind im kommenden Jahr 14 Ganztagskinder. Bei durchschnittlich 20 Mahlzeiten im Monat zahlen die Eltern nun 3,65 Euro pro Essen. Wer sein Kind nur ab und an zum Essen in der Kita schicken möchte, zahlt 3,70 Euro, weil der Verwaltungsaufwand höher ist. Ganztagskinder müssen nicht mit zu Mittag essen. Molter weist aber darauf hin, dass das Essen günstiger sein könnte, wenn alle Kinder der Kita dieses Mittagessen essen.

Die Verwaltung im Kindergarten betrifft auch die geplante Einführung einer elektronischen Zeiterfassung der Mitarbeiter. So ganz freiwillig kommt die aber nicht. Denn der Europäische Gerichtshof hat beschlossen, dass Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, die Arbeitszeit ihre Mitarbeiter zu dokumentieren. Vom Anfang bis zum Ende. Eine neue elektronische Software soll die bisher aufwendige Dokumentation mit Papier erleichtern. Womit sie transparenter werde und der Leitung mehr Zeit für die Betreuung der Kinder bleibt. Wann die elektronische Zeiterfassung kommt, ist unklar. Geld soll aber in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Lambsborn wird höchstens 2300 Euro zahlen müssen – für die Anschaffung der Hardware und die Installation in der Kita. Das hat ein Vergleich zwischen dem derzeit günstigsten und teuersten Anbieter für elektronische Zeiterfassungen ergeben. Die tatsächlich anfallenden Kosten stehen noch nicht fest, weil der Rat am Mittwochabend beschließen soll, dass sich Lambsborn dem Anbietervergleich der Verbandsgemeinde anschließt. Der ist aber noch nicht abgeschlossen.

Weiterer Umbau

Für den weiteren Umbau der Kindertagesstätte sind Installationsarbeiten notwendig, die den Haushalt 2021 mit 8800 Euro belasten. Hier soll der Rat den Auftrag an Elektro Vogel aus Schiffweiler vergeben. Außerdem soll der Rat über den Kauf einer Spülmaschine für die Kita entscheiden, die 4000 Euro kostet, die komplett vom Landesprogramm zur Unterstützung der Übermittagsbetreuung übernommen werden. Zu guter Letzt soll der Rat noch einer Spende der Volksbank Kaiserslautern für Matten für die Turnhalle zustimmen.