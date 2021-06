Nach der Reparatur der Mönche steigen die Pegel der Weiher im Walmühltal. Einer ist schon wieder voll.

Zwei der fünf Gewässer hatten in der Vergangenheit durch einen deutlich abgesunkenen Wasserspiegel für Aufsehen gesorgt. Der zuständige Revierförster Günter Benkel hatte das Abdichten der stillgelegten, aber kaputten Mönche angekündigt. Inzwischen steht der erste Weiher an der Quelle wieder in voller Wasserpracht. Es hat nach der Reparatur allerdings mehr als drei Wochen gedauert, bis das relativ kleine Gewässer wieder vollgelaufen war.