Im und rund um das Ramsteiner Congress Center fand am Samstag zum zweiten Mal der Familientag des Landkreises statt. Für Groß und Klein war dabei so einiges geboten. Selbst Darth Vader schaute vorbei.

Konzentriert sitzen die neunjährigen Freunde Emil und Johannes am Schachbrett und versuchten sich mit Hilfe eines Schachclub-Mitarbeiters, gegenseitig schachmatt zu setzen.

Währenddessen liefen keine zwei Meter weiter Darth Vader und Obi-Wan Kenobi aus „Star Wars“ vorbei, während auf der anderen Seite die Schüler der Musikschule Kaiserslautern am E-Piano zeigten, was sie schon alles gelernt haben. Was eher an einen schrägen Traum denken lässt, war jedoch am Samstag rund um das Congress Center Ramstein (CCR) beim Familientag Realität.

Im oberen Teil des CCR konnten sich viele Organisationen, Institutionen und Vereine präsentieren – was sie auch ausführlich taten. Da gab es etwa bei der Kreisvolkshochschule Kaiserslautern für die Großen ein alkoholfreies Sekttasting, und nachmittags konnte man sich noch Tipps holen, wie man fit durch den Alltag kommt.

Kostüme und Liegestütze

Im großen Saal fanden Sportveranstaltungen statt. Beispielsweise präsentierte sich dort „Kampfkunst Herz“: Die Kinder konnten hier zeigen, wie viele Liegestütze sie schaffen und durften sich dann ein kleines Geschenk aussuchen. Die „Star Wars“-Figuren gehörten zu Deutschlands größtem „Star Wars“-Kostümclub, die zahlreichen Fans bekamen die Möglichkeit, sich mit ihren Helden vor passendem Hintergrund ablichten zu lassen. Die Mitglieder der „501st Legion“ frönten an diesem Samstag aber nicht nur ihrem Hobby, sie sammelten auch Spenden für Palliativ- und Hospizhäuser im Saarland.

Im unteren Bereich des CCR konnte dann dank Spielekonsole getanzt werden, und auch immer wieder gab es dort Anlaufstellen, wo die Kleinen basteln und malen konnten. Auch hinter und vor dem Congress Center wurde etliches geboten. So konnte man sich bei der Feuerwehr einen Plan für das eigene Auto ausdrucken lassen, den man hinter die Sonnenblende steckt und der im Notfall den freiwilligen Helfern dabei hilft, Leute schneller zu befreien. Bei der Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) durften die Mädchen und Jungen in einer Hüpfburg ihrer Energie freien Lauf lassen.

Fast 70 Vereinigungen dabei

Wer Hunger hatte, wurde ebenfalls rund um den Brunnen am Markt fündig und gut verköstigt. Da konnte man sich etwa regionale Nudelgerichte holen, auch Burger und Zuckerwatte gab es hier.

An die 70 Vereinigungen waren an diesem Samstag in Ramstein-Miesenbach zugegen. Und die Kleinen (oder auch Großen) konnten sicher, dass sie an diesem Tag das ein oder andere neue Hobby für sich entdecken können.