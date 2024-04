Der Donnersberger Klimatreff befasst sich in seiner nächsten Auflage mit dem Thema „Energetische Gebäudesanierung und Stecker-Photovoltaikanlagen“. Das Klimaschutzmanagement des Kreises lädt für Donnerstag, 2. Mai, 18 Uhr, zur Veranstaltung ins Dorfgemeinschaftshaus Rüssingen, Hauptstraße 67, ein. Teilnehmer erhalten beim Klimatreff Infos und Tipps, wie den steigenden Heiz- und Stromkosten auf lange Sicht entgegengewirkt werden kann. So sprechen die Schreinermeister Markus und Sebastian Skiendziel über die Wärmeverluste in Gebäuden und die Möglichkeiten eines Austauschs von alten Fenstern und Türen. Umweltschutzingenieur Ludger Nuphaus referiert über den Bau und die Wirtschaftlichkeit von Balkonkraftwerken, also kleinen Photovoltaik-Anlagen. Architekt Peter Kummermehr widmet sich dem Thema lokal verfügbarer und zukunftsfähiger Baumaterialien, und die Klimaschutzmanagerin des Kreises, Asenijo Fritz, informiert über mögliche Fördermittel im Zuge energetischer Sanierungen. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit des Austauschs. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.