Die CDU Hochspeyer geht mit Spitzenkandidat Vincenzo Ferrandina in die Kommunalwahl am 9. Juni. Der Gastronom bewirbt sich um das Amt des Ortsbürgermeisters.

Hochspeyer weiter nach vorne bringen, mehr produzierendes Gewerbe in den Ort holen und Leerstände zum Beispiel mit Pop-up-Stores beleben, das sind Ideen, die Vincenzo Ferrandina gerne als Ortsbürgermeister von Hochspeyer in die Tat umsetzen würde. Damit überzeugte der gebürtige Italiener, der seit 48 Jahren und damit den weitaus größten Teil seiner 55 Lebensjahre in Hochspeyer lebt und dort eine Pizzeria betreibt, seine CDU-Parteikollegen bei der Mitgliederversammlung. Er wurde als Kandidat nominiert.

Kommunalpolitische Erfahrung hat er bereits gesammelt: Acht Jahre lang war er Mitglied im Orts- und Verbandsgemeinderat, außerdem hat sich der verheiratete Vater von vier Kindern, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, im Integrationsbeirat auf Kreisebene engagiert. Momentan ist er jedoch in keinem politischen Gremium vertreten. Dass er nun Ortsbürgermeister werden möchte, begründet Ferrandina damit, dass es seiner Meinung nach in einem Ort wie Hochspeyer auf jeden Fall einen Kandidaten für diesen Posten geben sollte. Und da nach dem angekündigten Rückzug von Amtsinhaber Dominic Jonas von der CDU, bislang weder SPD noch FWG jemanden nominiert hätten, habe er die Initiative ergriffen.

Gemeinsam an einem Strang ziehen

Bekannt dürfte Ferrandina aufgrund seines Berufs und als Mitglied vieler Vereine im Ort auf jeden Fall schon sein. Defizite habe er in Bereichen wie Verwaltungsrecht, räumt er ein. In Seminaren wolle er sich aber weiterbilden. Außerdem hofft er, im Falle seiner Wahl, auf Unterstützung durch erfahrene Parteikollegen, aber auch durch die anderen Parteien. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen“, ist er überzeugt.

Auf den folgenden 15 Listenplätzen stehen beispielsweise mit Peter Diemer (Platz 2) und Alexander Vogt (Platz 16) langjährige Ratsmitglieder. Aber auch Neulinge, wie die Vorsitzende des Elternausschusses der Kindertagesstätte Schatzinsel, Anne Kathrin Kucia (Platz 5/6), oder der mit seinen 19 Jahren jüngste Kandidat, der angehende Verwaltungsfachangestellte Lars Sauter (Platz 7/8), haben die Christdemokraten aufgestellt. Die ersten vier Personen werden doppelt auf dem Wahlzettel stehen.

Kandidatenliste

1. und 2. Vincenzo Ferrandina, 3. und 4. Peter Diemer, 5. und 6. Anne Kucia, 7. und 8. Lars Sauter, 9. Thomas Flöser, 10. Klaus Schmidt, 11. Marc Jeblick, 12. Madeleine Schmidt, 13. Michael Schmitt, 14. Boris Bischoff, 15. Sascha Reichert, 16. Alexander Vogt, 17. Thomas Bernhart, 18. Marianne Vogt, 19. Dominic Jonas, 20. Walter Rung.