Alljährlich im Herbst treffen sich Vogelfreunde mit den Experten des Naturschutzbundes (Nabu) Weilerbach an exponierter Lage zur Beobachtung der Zugvögel. Die Vielfalt der Arten löste am Sonntag auf dem Eulenkopf bei Eulenbis Begeisterung aus. Wer hatte den Schnabel vorn und wer wurde am meisten bejubelt?

Der Sonntag war noch jung und kalt, aber er war für die 20 Anwesenden absolut gelungen. Die Sonne, die sich mit aufziehenden Nebelschwaden abwechselte, bot allein schon ein Naturschauspiel der Extraklasse.